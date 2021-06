Secretar de stat din Ministerul Educației, despre demiterea inspectorului general din Capitală: Când un copil de aruncă pe geam, asta în niciun caz nu poate fi catalogată ca o joacă. Nu putem să tratăm la acest mod lucrurile grave (VIDEO)

Inspectorul General al Municipiului București, Ionel Pușcaș, a fost destituit din funcție după ce a catalogat incidentul de la Școala „George Bacovia” din Capitală drept ”o joacă obișnuită”. Un elev s-a aruncat de la etaj în pauză, pentru că ar fi fost agresat de colegi. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Ștefan Pășcuță, secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion, a declarat că lucrurile grave care se petrec în sistemul de educație nu pot fi tratate în acest fel.

”Nu putem să tratăm la acest mod lucruri grave care se întâmplă în sistemul de educație. Nu spunem că putea fi evitat sau că domnul inspector general ar fi putut avea ceva de făcut înainte de asta, dar atunci când se întâmplă, lucrurile trebuie tratate la adevărata lor importanță. Atunci când un copil de aruncă pe geam, asta în niciun caz nu poate fi catalogată ca o joacă”, spus oficialul guvernamental.

