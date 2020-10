Secretar de stat din Ministerul Sănătății: Restricțiile nu vor fi impuse la nesfârșit / Ce spune despre revenirea la situația în care românii să fie obligați să stea în case (VIDEO)

Noile restricții impuse de autorități pentru limitarea răspândierii nouluui coronavirus nu vor fi menținute la nesfârșit, dă asigurări Andrei Baciu, sectar de stat în Ministerul Sănătății. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, oficialul guvernamental a susținut că, în acest moment, nu se pune problema unei închideri totale a activităților, așa cum s-a întâmplat în timpul stării de urgență.

Întrebat care sunt șansele să ajungem în stare de urgență cu o nouă blocare a populației în case, Andrei Baciu a răspuns: ”Avem o situație epidemiologică care se accentuează, al cărei ritm crește văzând cu ochii și, din acest punct de vedere, trebuie să ai la îndemână toate instrumentele epidemiologice pentru a face lucrurile să funcționeze și pentru a interveni acolo unde este nevoie. Pentru acest lucru, în momentul de față, avem starea de alertă. Toate aceste cadre juridice sunt necesare pentru a putea interveni.

Nu suntem în momentul de față nici pe departe de o asemenea situație (în care oamenii să fie obligați să stea în case – n.r.). (...) Astăzi avem, ce-i drept, aproape 3.000 de cazuri, și în București e a treia zi cu în jur de 500 de cazuri, deci vedem că se accelerează acest lucru, însă trebuie să ținem cont și de context, se accelerează peste tot în Europa. Ce este cert este că avem câteva măsuri care ne protejează, care și-au dovedit succesul atât pentru fiecare dintre noi, cât și din punct de vedere științific.

Toate aceste chestiuni nu vor fi impuse la nesfârșit, nu sunt recomandate pe o perioadă nedeterminată, dimpotrivă. Se fac progrese semnificative pe partea științifică la nivelul vaccinurilor, la nivelul tratamentelor și atunci, cel mai probabil, așa cum anunță vocea tuturor experților la nivel global, vom avea o descoperire care va deveni accesibilă tuturor, cel mai probabil la nivelul vaccinurilor și, ulterior, la nivelul unui tratament care să neutralizeze virusul, în următoarele luni”.

De asemenea, întrebat de ce reprezintă un risc restaurantele din spații închise în contextul în care există voci care susțin că această zonă a economiei este afectată în mod nejustificat de restricții, secretarul de stat din Ministerul Sănătății a răspuns: ”Din punct de vedere științific, medical, există nenumărate studii care au observat că acest virus se poate transmite și la nivelul unei instalații de aer condiționat care deservește o întreagă clădire, recirculând aerul dintr-o cameră în alta. S-a constatat că spațiile închise care sunt frecventate de un număr mare de persoane vin cu un risc semnificativ mai mare. Acest lucru este dovedit științific, nu este o abordare autohtonă”.

Noi restricții în București, anunțate de prefect. Se va impune CARANTINA?

Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență a decis ca, începând de miercuri, 7 septemnbrie, să se închidă restaurantele, cafenelele, barurile și cluburile din interior, sălile de jocuri de noroc, teatrele și cinematografele din Capitală.

Potrivit datelor raportate miercuri de Grupul de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore au fost confirmate 2.958 de cazuri noi de COVID-19 în România, un record pentru țara noastră. Un nou record negativ a fost consemnat și în ceea ce privește numărul de decese legate de această boală infecțioasă pe un interval de 24 de ore, 82, dar și la la nivelul pacienților internați în secțiile de Terapie Intensivă din țară, 612. Retestarea a scos la iveală 553 persoane pozitive. În același timp, de la izbucnirea crizei sanitare au fost confirmate 142.570 de îmbolnăviri, iar 111.564 de pacienți au fost declarați vindecați.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.