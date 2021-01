Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a explicat pentru B1 TV că în următoarele zile va ajunge și în România primele tranșe de vaccin împotriva COVID-19 produs de compania Moderna, proaspăt aprobat la nivelul UE. Andrei Baciu a explicat că alegerea între cele două tipuri de vaccin pentru imunizarea populației va rămâne la latitudinea medicilor.

Andrei Baciu a explicat care sunt asemănările și deosebirile între cele două tipuri de vaccin:

“Vorbim în primul rând despre asemănări și despre mici deosebiri. La asemănări, ambele vaccinuri sunt vaccinuri sigure care au fost aprobate de Comisia Europeană, sunt vaccinuri care au fost distribuite către toate statele membre și primim exact acealeași vaccinuri și în România. Pe de altă parte există și mici deosebiri tehnice. Indicația pentru un vaccin sau altul o va face mereu medicul, la locul de vaccinare, medicul cunoscând foarte bine detalii.

Alegerea între vaccinul Moderna și vaccinul Pfizer reprezintă o problemă medicală care va ține cont de perioada necesară efectuării rapelului:

“Va rămâne o chestiune medicală din mai multe considerente. În primul rând pentru că există mici variabilități tehnice. Rapelul se face diferit: În 21 de zile pentru vaccinul de la Pfizer, în 28 de zile pentru vaccinuld e la Moderna. Trebuie să te asiguri, și soful face acest lucru automat, să îți blocheze și ziua pentru rape, astfel încât să fie asigurat stocul de vaccinare și doza pentru toate persoanele care se vaccinează.”, a spus Andrei Baciu.

Acesta a precizat că la nivel global în acest moment există un deficit de vaccin în raport cu nevoia de imunizare a populației:

“Din nefericire, la nivel global, nu doar în România, nu există suficiente doze care să acopere toată cererea. Există o livrare eșalonată. Cu cele două tipuri de doze însumate tot nu sunt suficiente pentru a acoperi toată nevoia și toată solicitarea din omentuld e față. Cu toții ne dorim să retrăim o viață normală. Au trecut sărbătorile de iarnă. În alți ani ne reuneam într-un cadru mai larg. În momentul de față vaccinul este singura soluție care ne permite reîntoarcerea la o viață normală”.

Andrei Baciu a mai precizat că este exclus ca cele două vaccinuri să fie combinate:

"Este exclus să fie combinate cele două doze. Tocmai este motivul pentru care ți face o programare se blochează două zile diferit epentru rapel. Se blochează și ziua 21 daca se va recomanda vaccinul produs de Pfizer și ziua 28 dacă se recomandă vaccinul produs de Moderna. După administrarea vaccinului se va elimina data necorespunzătoare și va rămâne data aferentă tipului de vaccin și a necesității de rapel".

