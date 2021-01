Secretar de stat în Ministerul Sănătății: “Vom accelera pe cât se poate procesul de vaccinare. Numărul centrelor va crește progresiv în luna ianuarie”

Secretaul de stat din Miniterul Sănătății, Andrei Baciu, a declarat luni seara pentru B1 TV în emisiunea moderată de Tudor Mușat că numărul centrelor va crește și campania de vaccinare va fi accelerată în perioada următoare: “Vom accelera pe cât se poate acest proces de vaccinare. Numărul centrelor va crește progresiv în luna ianuarie”.

Dacă în prima etape a procesului de vaccinare vorbim despre 370 de centre de vaccinare care funcționează în unități medicale și mobile, în a doua etapă, suplimentar, mai vorbim de 930 de centre de vaccinare.

Pentru București vor fi și centre pentru vaccinare mai mari, precum cel amenajat la Romexpo, unde va fi asigurată o capacitate de vaccinare mai mare.

Întrebat dacă România va avea un număr suficient de vaccinuri în viitor având în vedere că primește lunar 600.000 de doze de vaccin, jumătate fiind destinate rapelului, Andrei Baciu a răspuns:

“Cred că este important să înțelegem contextul. România nu a negociat individual. S-a luat decizia la nivelul Comisiei să negocieze pentru toate statele membre. Comisia a dorit să asigure o variabilitate maximală a disponibilității de vaccinuri. Toate comoaniile care aveau potențialul să producă un vaccincare să primească recomandare și ulterior autorizație, toate aceste companii în număr de 6, Comiia a semnat un acord prealabil, dintre care una a primit deja autorizație de punere pe piață. Suplimentar se așteaptă autorizația și pentru compania Moderna în jurul datei de 6 ianuarie.

Mai mult decât atât am vorbit inițial de 200 de milioane de doze care au fost distribuite echitabil la nivelul UE proporțional cu populația. România a reprezentat 4,3% din populația UE a primit o tranșa de 8,6 milioane de doze din cele 200 de milioane (repartizate). Suplimentar de la Pfizer-BioNTech s-a mai semnat un contract prin care România va primi ,3 milioane de doze care reprezintă 4,3% din 100 milioan ede doze, cât a pus compania la dispoziție suplimentar”.

Pe măsură ce vaccinurile produse de alte companii vor fi puse pe piață, România va primi progresim alte milioane de doze de vaccin, pe lângă cele puse la dispoziție în prezent de Pfizer-BioNTech pentru țara noastră, a precizat Andrei Baciu.

