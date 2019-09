Secretarul adjunct al NATO o felicită pe Dana Spinanț, viitoarea purtătoare de cuvânt adjunctă a Comisiei Europene. Mircea Geoană: „Sunt foarte mândru de tine”

Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, a ținut s-o felicite pe Dana Spinanț, în contextul în care Ursula von der Leyen, viitoarea șefă a Comisiei Europene, a anunțat că fosta jurnalistă va face parte din viitoarea sa echipă de comunicare.

„Felicitări, Dana. Sunt foarte mândru de tine”, a scris Mircea Geoană, pe Twitter.

Congrats, Dana and very proud of you! https://t.co/dlp02d9pRH