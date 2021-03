Secretarul de stat Andreea Moldovan: Am eliminat sintagma ”spitale COVID” și ”non-COVID”. Vom aloca pacienți cu coronavirus și în spitale non-COVID unde infrastructura o permite (VIDEO)

Secretarul de stat Andreea Moldovan a anunțat joi că la nivelul Ministerului Sănătății s-a luat decizia eliminării sintagmelor ”spitale COVID” și ”Spitale non-COVID”. Astfel, pacienții infectați cu coronavirus vor putea fi tratați și în unitățile medicale considerate până acum ca fiind non-COVID, acolo unde infrastructura permite acest lucru.

Spitalele nu vor mai fi împărțite în unități COVID și non-COVID: Explicațiile secretarului de stat Andreea Moldovan

În conferința de presă care a avut loc la finalul ședinței de Guvern de joi, Andreea Moldovan a vorbit despre trei niveluri în ceea ce privește tipul de unitate medicală.

”Am eliminat sintagma «spitale COVID» și «non-COVID». Vom aloca pacienți COVID și în spitale non-COVID unde infrastructura o permite. Încercăm să creăm circuite covid și non covid. Am stabilit trei niveluri diferite: nivelul 1 - unde spitalul are radiologie, gărzi; nivelul 2 - au radiologie sau CT, dar nu non stop, dar au și gărzi de infecțioase și pneumologie; nivelul 3 - unde se pot face paturi de terapie intermediară și unde există gardă cu specializare în infecțioase și pneumologie”, a explicat Andreea Moldovan.

Oficialul guvernamental a mai precizat că, prin această decizie, se oferă ”mai multe drepturi spitalelor”.

”Spitalele identificate în acest ordin sunt 248. (...) Creștem capacitatea de alocare a resursei umane prin dispersarea specializării. E o altă abordare, dăm mai multe drepturi spitalelor”, a mai declarat Andreea Moldovan.

