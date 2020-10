Secretarul de stat Andrei Baciu: Dacă ne-am trezit cu această creștere în câteva zile, n-o să ne ia tot atât să o putem opri, ci mult mai mult (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a venit în studioul B1 TV, vineri seară, și a comentat evoluția epidemiei de COVID-19, chiar în ziua în care bilanțul prezentat de autorități a consfințit un nou record negativ la nivel de îmbolnăviri nou depistate – peste 2.300 într-un interval de doar 24 de ore. În acest context, demnitarul a explicat că „o accelerare a transmiterii comunitare nu se poate opri în aceeași unitate de timp în care ea a fost determinată”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.