Secretarul de stat Andrei Baciu, despre o închidere totală a activităților: Nu suntem în acest scenariu nici pe departe. Cele 4.000 – 5.000 de cazuri sunt gestionabile din punct de vedere medical (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, spune că în acest moment nu se pune problema unei întreruperi totale a activităților pentru o anumită perioadă, în România, pentru a ca pandemia de coronavirus să poată fi ținută sub control. Prezent, vineri seară, în cadrul emisiunii ”Talk B1”, oficialul guvernamental a susținut că cele 4.000 – 5.000 de cazuri zilnice de COVID-19 care se înregistrează acum în țara noastră sunt gestionabile din punct de vedere medical.

Întrebat dacă România se îndreaptă către varianta unui lockdown parțial, adică o întrerupere totală a activităților pentru 14 zile cu scopul de a inversa curba infectărilor sau măcar pentru a se ajunge la o stabilizare a numărului de contaminări, Andrei Baciu a răspuns: ”Nu suntem în acest scenariu nici pe departe. Așa cum a menționat și domul președinte Kaus Iohannis, în momentul de față, încercăm să gestionăm cât mai bine, avem 4.000 – 5.000 de cazuri, care sunt gestionabile din punct de vedere medical. În plus, a fost și această Ordonanță de Urgență care vine cu o abordare diferită pentru pacienții asimptomatici, deci există diverse schimbări de conformație, tocmai pentru a putea gestiona situația per ansamblu, atât a pacienților cu SARS-CoV-2, cât și a pacienților cu alte patologii. Pentru orice depășire, există câteva măsuri punctuale cu privire la sistemul de învățământ, la diverse activități care țin de restaurante, terase, cinematografe, portul măștii”.

În același timp, secretarul de stat a precizat că întreg sistemul medical face un efort ”supraomenesc” în lupta cu COVID-19, însă resursele sunt limitate, inclusiv în ceea ce privește personalul de specialitate.

”În continuare, din punctul de vedere al sănătății, lucrurile se mobilizează și se fac eforturi maximale. Medicii din toate spitalele care tratează pacienți în continuare, medicii de familie, absolut toată lumea în domeniul medical, realmente, face eforturi supraomenești și cred că absolut oricine a văzut, cel puțin o dată, cum sunt echipați, care sunt rigorile, care sunt comportamentele pe care trebuie să le adopte cineva care intră în contact cu acești pacienți. (...) Trebuie să ținem cont de condițiile preexistente. Oricum ar fi, aceasta este situație, acesta este sistemul de sănătate pe care îl avem, ca urmare a deciziilor din ultimii 30 de ani, așa sunt lucrurile în momentul de față, atât de mulți medici avem, medici epidemiologi, medici de terapie intensivă, de boli infecțioase. Trebuie să facem toate eforturile, cu resursele limitate pe care le avem”, a mai spus Andrei Baciu.

