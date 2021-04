Secretarul de stat Andrei Baciu, la primul centru de vaccinare drive-thru din București: Este un mecanism prin care se crește accesul la vaccinare al tuturor care poate au un program mai încărcat. Există suficient de multe doze (VIDEO)

Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, a fost prezent joi dimineață la centrul de vaccinare drive-thru, din Piața Constituției, primul centru de acest fel deschis în Capitală. Oficialul guvernamental a declarat în acest context că există suficient de multe doze de ser și a făcut apel la locuitorii Bucureștiului să meargă să se vaccineze.

”Este un mecanism prin care se crește accesul la vaccinare al tuturor care poate au un program mai încărcat și le este dificil, nu știu în ce zi o să pice programarea la rapel, dacă vor fi în localitate sau nu. Așadar, pentru aceste persoane, această abordare este mult mai utilă, mult mai la îndemână. Vedem că sunt deja câteva zeci de persoane care așteaptă la vaccinare”, a spus Baciu.

Întrebat cum se vor stoca dozele ca să rămână și pentru rapel, secretarul de stat a răspuns: ”Există suficient de multe doze, în acest moment, pentru toți cei care își doresc să se vaccineze. Rapelul poate fi efectuat în acest centru sau într-un alt centru de vaccinare care utilizează același tip de vaccin. O noutate ar fi aceea că începând de ieri (miercuri – n.r.), schimbarea centrului de rapel se poate face inclusiv în platforma de programare, cu condiția să existe locuri libere în noul centru și să utilizeze același tip de vaccin”.

