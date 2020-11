Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Scarlat, a fost confirmat cu COVID-19

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Scarlat a anunţat, pe Facebook, că a fost testat pozitiv pentru Covid-19 şi că se află în izolare la domiciliu. Ministrul Agriculturii Adrian Oros a spus, joi seară, că s-a infectat cu noul coronavirus.

”Cu toate că am fost atent şi am luat măsurile de siguranţă, din păcate “am pescuit şi eu un Covid”. Acum sunt în izolare la domiciliu. Am simptome uşoare, dar sunt optimist şi vă asigur că situaţia este sub control, ca de obicei, de altfel. E greu de unul singur. Abia aştept să ne revedem!!, a scris secretarul de stat, pe Facebook.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat, joi seară, că a fost confirmat cu noul coronavirus

"Dragi prieteni, am primit rezultatul testului pe care l-am făcut în aceasta dimineața și din păcate e unul “ pozitiv”.

M-am autoizolat la domiciliu și voi urma îndrumările medicilor.

Daca starea de sănătate îmi va permite, voi continua munca de acasă si voi încerca sa fiu prezent online, acolo unde voi fi solicitat", a anunțat Oroș.

Ministrul s-a izolat la domiciliu.

Ministrul Tineretului şi sportului, Ionuţ Stroe, a spus, că s-a izolat la domiciliu, după ce a participat la acţiuni politice în aer liber cu ministrul Adrian Oros. Stroe a făcut un test, al cărui rezultat este negativ, dar se va retesta peste 72 de ore.

Ce politicieni au mai infectați cu Covid-19

Ministrul Violeta Alexandru a anunțat pe 19 noiembrie că a fost confirmată pozitiv cu COVID-19.

„Am atât de multă treabă (și îmi și place ceea ce fac) încât, chiar și cu acest rezultat pozitiv la testul pentru covid, voi continua să muncesc de acasă. Voi fi chiar mai activă și mai eficientă, la Minister se mai întâmplă să mă întrerup des pentru că apare o urgență și dacă tot sunt acolo, întrerup ce fac și o rezolvăm. Parte dintre ele vor fi acum preluate de echipa de conducere a Ministerului", a transmis aceasta.

Dan Barna a anunțat pe 26 noiembrie că a fost testat pozitiv cu COVID-19.

"Am aflat în această după amiază că am contactat Covid-19. Rezultatul a venit în urma unui test pe care l-am făcut preventiv înaintea unui eveniment la care urma să particip zilele următoare.Starea mea generală e bună și voi petrece următoarele zile în autoizolare", a transmis Dan Barna.