O comisie va evalua capacitatea clinicilor private din România în ceea ce privește testarea pentru noul coronavirus, astfel încât acestea să poată intra în programele naționale de sănătate și să efectueze contracost astfel de analize.

„Noi am discutat cu aceste clinici private. Testarea coronavirus se face într-un caz de pandemie și pe o stare de urgență. Trebuie să se facă organizat, cu niște raportări. Am luat legătura cam cu tot ce a însemnat clinici private, urmând ca o comisie să le evalueze capacitatea de a testa și să poată intra în programe naționale de sănătate, programe de boli transmisibile, și contracost aceste clinici private să poată testa, dar în condițiile testării organizate de la nivelul Institutului Național de Sănătate Publică”, a declarat Nelu Tătaru, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vineri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

