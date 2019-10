Secretarul general Jens Stoltenberg, mesaj de bun venit pentru noul său adjunct, Mircea Geoană: „Abia aștept să lucrez cu tine la întărirea NATO” / Diplomatul român, primul est-european care ocupă această funcție

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, i-a urat un „bun venit călduros” lui Mircea Geaonă, proaspătul său adjunct, care a devenit primul român și, totodată, primul est-european ce ocupă a doua poziție reprezentativă din cea mai puternică alianță militară a lumii.



„Îi urez un bun venit călduros noului meu secretar general adjunct, Mircea Geoană! Abia aștept să lucrez cu tine la întărirea NATO. Vei duce mai departe moștenirea puternică lăsată de Rose Gottemoeller, o campioană a Alianței noastre transatlantice - ne lipsește tuturor”, a scris, joi seară, Jens Stoltenberg pe pagina sa de Facebook.

A warm welcome to my new Deputy Secretary General, @Mircea_Geoana! I look forward to working with you to further strengthen #NATO. You will build on Rose @Gottemoeller's strong legacy as a champion of our transatlantic Alliance – we will all miss her. pic.twitter.com/fcA3SdUtQ2