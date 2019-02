Șeful secției speciale și procurorul Adina Florea au ieșit public pentru a apăra OUG 7: Asigurăm toți procurorii și judecătorii de toată buna noastră credință (VIDEO)

În contextul în care aproape toți procurorii și judecătorii protestează împotriva ordonanței de urgență nr.7 și cer abrogarea ei pentru că ar bloca complet și ar pune sub control politic sistemul judiciar, conducerea secției speciale a ieșit public pentru a îi lua apărarea ui Tudorel Toader.

"OUG 7 a fost necesară pentru corelarea normelor privind competența procurorului șef al Secției”, a afirmat chiar șeful secției speciale pentru anchetarea magistraților, Gheorghe Stan, într-o declarație de presă susținută alături de procurorul Adina Florea, cunoscută drept cea care o anchetează pe Kovesi și propunerea cu care Tudorel Toader insistă pentru șefia DNA.

În mesajul citit de pe foi, Gheorghe Stan a ținut să "toți procurorii și judecătorii de toată buna noastră credință în modul de desfășurare a activității”, susținând că existența acestei Secții speciale este o ”garanție a independenței acestora”."

"Vă asigur că în cadrul Parchetului General și al acestei secții se respectă numai legea”, a subliniat Gheorghe Stan.

Cei doi au refuzat, însă, să răspundă vreunei întrebări a jurnaliștilor prezenți la declarația de presă.

