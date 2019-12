'Christmas Music', seri de concerte de neuitat, organizate de Primăria Sector 4 și Centrul Cultural pentru UNESCO (VIDEO)

Primăria Sector 4, în colaborare cu Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO ,,Nicolae Bălcescu", şi-a propus să continue seria evenimentelor culturale organizate cu ocazia sărbătorilor. Evenimentul cuprinde concerte de muzică clasică menite să încălzească sufletele ascultătorilor şi să aducă vraja sărbătorilor de iarnă, informează B1 TV.

Evenimentul „Christmas Music” este un proiect cultural prin care Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” își propune să aducă vraja sărbătorilor de iarnă și bucuria în ochii oamenilor, să trezească în suflete spiritul sărbătorilor și nevoia de a păstra tradițiile urbanizate, modernizarea fiind una dintre prioritățile Sectorului 4.

