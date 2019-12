Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu" din Sectorul 4 al Capitalei derulează activități culturale locale, naționale și internaționale. Proiectul lunii decembrie este dedicat sărbătorilor de Crăciun

Proiectul muzical „Christmas Music”, inițiat de Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu", este menit să aducă în sufletul auditoriului magia Crăciunului și bucurie, retrezind prin muzică emoția specifică lunii decembrie.

Recent, pe scena Centrului Cultural "Nicolae Bălcescu", a concertat cvintetul Joy, care a interpretat coveruri internaționale de mare succes, reușind să aducă bucurie în rândul spectatorilor prezenți.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.