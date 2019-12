„SunTango!”, spectacol inediat la Centrul Cultural pentru UNESCO, din Sectorul 4: Tango argentinian, pe muzică de orchestră militară (VIDEO)

Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu" sprijină activ tinerii artiști! Miercuri seară, în cadrul evenimentului SUNTANGO, au avut loc momente inedite. Tinerii dansatori au fost acompaniaţi de o fanfară militară, iar rezultatul a fost unul spectaculos, notează B1 TV.

„Cum sărbătorim noi astăzi? Printr-un spectacol inedit! SunTango se numește spectacolul nostru. De ce inedit? Pentru că iata campionii europeni Raluca Aldea și Csongor Kicsi, alături de dansatori profesioniști, precum Anca și Traian Ionescu, Laurențiu Lungeanu și Maria Popa, vor dansa de data aceasta pe muzică de orchestră militară”, a declarat Adriana Barbu, coordonatoarea evenimentului.

Iniţiativa acestei stagiuni aparţine Centrului European Cultural şi de Tineret pentru UNESCO "Nicolae Bălcescu", cel care astfel susţine actul de cultură prin şi cu tineri.

Dansatoare: „Avem o fanfară militară formată din instrumentiști sulfeuri și încercăm să redăm din pasiunea tangoului argentinian. E un fel de amintire a războiului, a perioadei interbelice și cumva armele orchestrei sunt instrumentele, armele noastre sunt pașii de tango!”.

Seara a fost plină de momente inedite.

