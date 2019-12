'Balul de Cristal', speranță pentru copiii talentați din Sectorul 5. Sumele colectate din licitație vor fi donate cazurilor sociale (VIDEO)

Crăciunul este despre generozitate și iertare, despre dragoste și bucurie. Ca să ne putem bucura de el, trebuie să-i îmbrățișăm spiritul și să devenim noi înșine mai buni. Balul de Cristal este un eveniment care îşi doreşte să aducă speranța în viețile unor copii talentați din Sectorul 5, notează B1 TV.

Sumele colectate în urma licitației și din vânzarea produselor realizate de studenți vor fi donate cazurilor sociale aflate în îngrijirea centrelor din subordinea Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5.

