Sectorul 5: Clădire de tip after- school, în curtea Liceului Teoretic "Ion Barbu". Primarul Daniel Florea: 'Am semnat autorizatia. Aproximativ 200 de copii vor beneficia în curând de două mese calde, program de odihnă și de asistență la teme' (FOTO)

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, anunță că aproximativ 200 de copii vor beneficia în curând de doua mese calde, program de odihnă și de asistență la teme.

Totul este posibil datorită edilului care, vineri, a semnat autorizația de construire a unei clădiri de tip after- school, în curtea Liceului Teoretic "Ion Barbu".

"Sunt fericit sa va anunt ca astazi am semnat autorizatia de construire a unei cladiri de tip after- school ( P+1E), in curtea Liceului Teoretic "Ion Barbu". Aproximativ 200 de copii din clasele primare vor beneficia zilnic de doua mese calde ( la pranz si seara), program de odihna, si isi vor face temele supravegheati de cadre didactice, avand acces la programe optionale, in functie de abilitatile fiecaruia.

Cer sprijinul parintilor si cadrelor didactice din unitate pentru a urmari impreuna, indeaproape, modalitatea in care Compania Municipala de Dezvoltare Durabila Bucuresti isi indeplineste obligatiile de executare a constructiei", scrie primarul Daniel Florea pe Facebook.