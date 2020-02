Primarul sectorului 5 va continua modernizarea comunității și mai ales a cartierului Ferentari. Daniel Florea ne-a declarat că toate proiectele începute în 2019 vor continua și în 2020, proiecte concentrate pe educație, siguranța în școli, asistență socială. Toate planurile sunt conform normelor europene, iar unele dintre ele au constituit chiar un model pt alte țări.

