Ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, vineri: Discuțiile, pe tema propunerilor de buget pentru 2021 pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale

Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) se reunește, vineri, în ședință, începând cu ora 13.00. Membrii CSAT convocați de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni vor discuta despre propunerile de buget pe anul 2021 pentru instituţiile cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, anunță Administrația Prezidențială.

CSAT se reunește în ședință vineri, înainte ca Guvernul să aprobe proiectul de buget pe anul 2021

În cadrul ședinței vor fi discutate bugetele de la Apărare, SPP, STS, SRI şi SIE. Aceasta este prima ședință CSAT care are loc după instalarea noului Guvern, în luna decembrie a anului trecut.

Reuniunea Consiliului Suprem de Apărare a Țării are loc înainte de o ședință de Guvern în care ar urma să fi aprobat proiectul lgii bugetului pe anul 20201, care a fost pus în dezbatere publică pe 11 februarie.

Joi, Consiliul Economic și Social (CES) a dat aviz negativ atât asupra Ordonanței de Urgență a Guvernului privind înghețarea pensiilor, neacordarea voucherelor de vacanță și eliminarea transportului gratuit pentru studenţi, cât și asupra proiectului legii bugetului de stat. Avizele CES sunt consultative. Pe de altă parte, Consiliul Fiscal a transmis că ținta de deficit bugetar asumată de Guvernul României, de 7,16% din PIB pentru anul 2021 este plauzibilă.

Referindu-se la avizele negative venite, joi, din partea CES, premierul Florin Cîțu a comentat: „Da, interesant, nu? Bugetele care au distrus România între 2017 și 2019 au primit avize pozitive. Bugetele care au crescut cheltuielile bugetare nesustenabil, în special de personal, au primit avize pozitive. Bugetele care au îngrădit spațiul economic din România și au introdus tot felul de legi intervenționiste au primit aviz pozitiv, iar acest buget, care primește în premieră un aviz pozitiv de la Consiliul Fiscal – de la profesioniști, cei care sunt profesioniști spun că este un buget credibil – primește un aviz negativ. Până la urmă, știți cum e, politica încă este o problemă, sau deciziile politice încă reprezintă o problemă în România. De aceea am spus că trebuie să facem reformă din temelii și îmi asum acest lucru”.

Florin Cîțu: Deficitul bugetar rămâne așa cum am stabilit

Ce sunt haitele de câini albaştri care au început să apară pe străzi şi unde pot fi văzuţi

Șeful Guvernului a declarat, joi, la finalul unei ședințe a Executivului, că ținta de deficit bugetar rămâne la 7,16%.

Întrebat dacă ar putea apărea schimbări în proiectul legii bugetului de stat față de varianta inițială, Florin Cîțu a răspuns: „Nu, față de varianta de deficit, nu. Deficitul bugetar rămâne așa cum am stabilit. Sunt modificări poate în interior, alocări și realocări diferite, mai multe credite de angajament”.

Proiectul legii bugetului pe 2021 a fost pus în dezbatere publică de Guvern în urmă cu o săptămână. Bugetul pe acest an este construit pe o creștere economică de 4,3%. Deficitul bugetului general consolidat pentru 2021 este estimat la 7,16% din PIB, în timp ce investiţiile sunt estimate la 5,5% din PIB.

”Am eliminat din buget acele lucruri care au fost adoptate în perioada 2017 - 2019, pur populiste și nu vom menține aceste lucruri în buget. Prin acest buget reparăm dezmățul făcut de PSD. Am văzut discuții contradictorii despre anumite bugete, rămân ferm la ceea ce am spus: nu putem să finanțăm nenorocirifle făcute de PSD.

Toți miniștrii au vrut mai mulți bani față de anii precedenți, am avut câteva excepții (...) Am în mare parte bugete mai mari față de anul trecut, pentru toate ministerele, cu trei excepții. (...) Am fost de acord să mărim bugetul, dar vreau să văd și performanță”, spunea Florin Cîțu la finalul săptămânii trecute.