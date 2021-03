Ședință la Ministerul Educației pe tema noilor schimbări. Reprezentantul părinților nu e de acord cu vacanța de primăvară de o lună: Școala online e singura variantă. Examenele să nu fie decalate (VIDEO)

Joi are loc, la Ministerul Educației, o ședință a Comitetului de Dialog Social, la care participă reprezentații sindicatelor, ai elevilor și ai părinților. Ministrul Sorin Cîmpeanu va discuta cu aceștia despre măsurile ce ar trebui luate pentru a adapta școala la valul 3 al pandemiei.

Asta după ce propunerile anunțate marți de Cîmpeanu au fost criticate de reprezentanții elevilor și părinților.

Una dintre nemulțumirile formulate a fost legată de faptul că ministrul Educației a propus ca vacanța de primăvară să dureze o lună. În replică, Sorin Cîmpeanu a spus că propunerea a venit, de fapt, de la Ministerul Sănătății, condus de Vlad Voiculescu.

Acum, Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, a susținut că tocmai a vobit la telefon cu Andreea Moldovan, secretar de stat în Minsiterul Sănătății, care i-a negat categoric că această propunere a venit de la ministerul în care lucrează.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.