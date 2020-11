Ședință la Palatul Cotroceni, la ora 15.00: Iohannis discută cu Orban, Tătaru și Arafat despre gestionarea epidemiei de COVID-19

Președintele Klaus Iohannis va avea miercuri, la ora 15.00, o ședință la Palatul Cotroceni. În cadrul discuțiilor se va face o de evaluare și prezentare a măsurilor cu privire la gestionarea epidemiei de COVID-19. La ședință vor lua parte premierul Ludovic Orban, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, și Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Discuțiile au loc în contextul în care, marți, a fost înregistrat un record negativ în ceea ce privește numărul pacienților cu COVID-19, internați în secțiile de terapie intensivă din spitalele din România. Conform raportării de marți a Grupului de Comunicare Strategică, la ATI se află 1.204 pacienți în stare gravă, ceea ce înseamnă că presiunea asupra sistemului de sănătate este extrem de mare, toate secțiile de ATI din țară fiind suprasolicitate.

În aceeași zi în care România a înregistrat recordul de internări la ATI, în spațiul public au apărut imagini dramatice de la Institutul ”Matei Balș” din Capitală, acolo unde din cauza faptului că nu mai sunt locuri pe secţia de terapie Intensivă, oamenii sunt trataţi pe paturi de campanie, sau sunt conectaţi la oxigen direct pe holul spitalului.

Discuțiile de la Palatul Cotroceni s-ar putea axa și pe strategia națională de vaccinare împotriva noului coronavirus. De altfel, și luni, șeful statului a purtat discuții cu mai mulți reprezentanți ai Guvernului despre campania națională de vaccinare anti-SARS-CoV-2.

"Pandemia de COVID-19 ne-a modificat tuturor radical viețile, a afectat global starea de sănătate a oamenilor și capacitatea de funcționare a economiilor. Limitarea efectelor acestei pandemii este o prioritate zero pentru toate guvernele lumii, iar cercetătorii încearcă să ne ofere cât mai repede soluția pentru ieșirea din această criză. Vaccinul anti-COVID a devenit la ora actuală speranța noastră de a ne reîntoarce cât mai curând la o viață normală. La începutul pandemiei a existat foarte multă incertitudine, au fost foarte multe necunoscute, care au transformat lupta cu virusul SARS-CoV-2 într-o veritabilă cursă pe care am dus-o împotriva unui adversar redutabil. Însă acum, când vaccinurile s-au transformat într-o certitudine, începem să întrezărim, cu optimism, ieșirea din această criză medicală de proporții. Până atunci, oricât de greu ne-ar fi, trebuie să avem răbdare, să respectăm cu responsabilitate măsurile de prevenție aflate în vigoare, care încep să dea rezultate, pentru că evoluția pandemiei la noi în țară rămâne în continuare una deosebit de îngrijorătoare", spunea, luni seară, Klaus Iohannis.