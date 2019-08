Hoții au dat o lovitură de zile mari. Persoane neidentificate au spart sediul popostului de poliție din localitatea Cornu, județul Prahova, în noaptea de marți spre miercuri, pentru a sustrage probele dintr-un dosar.

Este vorba despre componente IT sigilate de procurori, ce urmau să fie anchetate într-un dosar penal, potrivit observator.tv

În acest caz a fost deschisă o anchetă.

