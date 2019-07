Gheorghe Ionel, fostul şef al Crematoriului Vitan-Bârzești din București, a declarat, miercuri seară pentru B1TV, că el nu crede în teoria că Alexandra ar fi fost incendiată după crimă şi din acest motiv acum nu se mai găsesc rămăşiţe din cadavrul fetei.

"Până nu văd acea sobă şi acel arzător nu pot să confirm sau să infirm situaţia asta. E imposibil să nu se fi sesizat vecinii pe o rază de cel puţin 100 de metri.

Un cadavru în situaţia crimei, aşa-zisei crime, introdus într-un butoi, într-un cazan, în momentul în care era supus flăcărilor exploda peste câteva minute pentru că nu era un cadavru trecut prin disecţie şi îmbălsămat.", a arătat specialistul, în emisiunea "Bună, România".

Aceste precizări vin în contextul în care procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a afirmat miercuri că Gheorghe Dincă avea în curte un arzător improvizat.

"Am fost la Craiova și m-am edificat. Am constatat că nu este un butoi în adevăratul sens al cuvântului. Este vorba, haideți să spunem, o sobă, un arzător improvizat. Este vorba despre un suport metalic, cofecționat artizanal, cel mai probabil de către inculpat, pentru a arde diverse obiecte sau resturi . Butoiul metalic nu are capace la ambele capete ale cilindrului este arestat pe pirostiu metalic, iar focul se pune dedesubt", a spus Bănilă.

