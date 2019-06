Trei procurori își doresc să ajungă în fruntea celei mai controversate unități de parchet - Secția pentru investigarea magistraților. Este vorba despre Adina Florea, Sorin Iasinovschi și Bogdan Pîrlog, care susțin, marți, interviurile în fața unei comisii formate din membrii CSM.

Actualul procuror-șef adjunct, Adina Florea, este prima care va încerca să-i convingă pe cei din comisia specială a CSM că merită postul.

Surpriza vine din partea procurorului Bogdan Pîrlog, cel care a demarat dosarul împotriva jandarmilor pentru violenţele de la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei. Primul obiectiv din proiectul depus pentru şefia Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie este sistarea imediată a activităţii Secţiei. Între timp, USR depune un proiect pentru desființarea Secției speciale pentru magistrați.

Întrebat, la sosirea la sediul CSM, dacă problema actuală a secției este una de credibilitate sau de autoritate, Bogdan Pîrlog a răspuns: ”Problema este că nu este suficient cunoscută, iar trauma creată sistemului judiciar prin derapajele care au existat după 2014 au creat o mare suspiciune. S-a creat povestea drobului de sare din povestea lui Creangă. (...) Este o problemă de coumunicare, dar nu doar la nivelul secției, ci la nivelul întregului Minister al Justiției. Dacă comunicarea ar fi eficientă, dacă realitatea din Minister ar fi cunoscută de către societate, imaginea ar fi cu totul alta”.

