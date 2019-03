Caz incredibil în Iaşi! Şeful de la Tarom şi un poliţist din aeroport, prinşi în timp ce făceau contrabandă cu ţigări (VIDEO)

Un polițist de la Aeroport şi şeful Tarom Iaşi au fost prinşi la vamă cu mașina plina cu ţigări. Cei doi au fost ajutaţi şi de un vameş, care a închis ochii la încărcătura ilegală. Însă şeful TAROM şi poliţistul Aeroportului nu au scăpat de controalele poliţiştilor de la vamă.

Cei doi bărbaţi mai erau însoţiţi de doi prieteni. Au trecut de vameş, dar au fost opriţi de poliţiştii de frontieră. În momentul în care poliţiştii au început să facă percheziţiile au rămas în stare de şoc. Poliţistul care lucra de ani buni pe aeroportul din Iaşi şi şeful TAROM aveau maşina plină cu ţigări şi voiau să treacă ilegal. Luat la întrebări de autorităţi, şeful TAROM a spus că: „Noi am luat cartuşe cu ţigări, nu am socotit pachetele şi nu ni s-a părut mult".

Sindicatul poliţiştilor de frontieră sugerează că vameşul care a lăsat maşina să treacă s-ar fi făcut că nu vede „marfa".

Potrivit, anchetatorilor aceştia au cumpărat de la magazinul duty free din Re­publica Moldova aproape 500 de pachete cu ţigări originale şi mai mulţi litri de whisky, apoi au intrat în vama românească. Ei au fost controlaţi de poliţistul de frontieră în privinţa actelor, apoi de către vameş, însă bărbatul ar fi fost în înţelegere cu poliţistul de frontieră.

Poliţiştii au deschis o anchetă în acest caz!

