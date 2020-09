Șefa ATI de la Maternitatea Bucur, infectată cu SARS-CoV-2, face acuzații grave la adresa DSP: 'Nimeni nu m-a întrebat până acum cu cine am intrat în contact, famlie, colegi de spital'

Primul caz de coronavirus la Maternitatea Bucur din Capitală, desemnată, în urmă cu șase luni de zile, unitate pentru pacientele COVID. Chiar șefa secției de Terapie Intensivă din cadrul unității medicale, medicul Raluca Ologu, a fost infectată cu noul virus și este acum internată la Spitalul "Victor Babeș". Autoritățile au anunțat că au demarat o anchetă epidemiologică, dar angajații instituției acuză faptul că, de când Maternitatea Bucur a fost declarată unitate de suport COVID, nimeni din personalul medical nu a fost vreodată testat. Mai mult, Raluca Ologu a declarat marți, pentru HotNews, că nimeni de la Direcția de Sănătate Publică București nu a întrebat-o cu cine a intrat în contact - membri ai familiei și colegi de spital.

Șefa secției ATI a Maternității Bucur, diagnosticată cu COVID-19, susține că nimeni de la DSP nu a întrebat-o cu cine a intrat în contact

"Nu m-a întrebat nimeni (de la DSP - n.red.) cu cine am intrat în contact - din familie sau colegi. Cu mine nu a vorbit nimeni, nu am fost solicitată. Ei au făcut o anchetă a lor închisă. Asta este normal? Colegii mei au cerut să fie testați, dar nu se vrea. Nu știu care sunt motivele", a declarat marți medicul Raluca Ologu pentru HotNews.ro.

De cealaltă parte, Direcția de Sănătate Publică (DSP) spun că o "anchetă preliminară" este în desfășurare.

Potrivit autoritãților, doctorul Rodica Ologu a venit, vineri, în serviciul de gardã la maternitate, deși avea simptome sugestive pentru infecția cu noul virus. Sefa sectiei de anestezie si terapie intensiva de la Maternitate Bucur a fost internata la Spitalul de Boli Infecțioase "Victor Babeș"

"În cursul zilei de vineri, 4 septembrie, doamna doctor Rodica Ologu, șef de secție ATI Maternitatea "Bucur", s-a prezentat la serviciu, fiind de gardã, deși prezenta simptome sugestive pentru infecția cu COVID-19. Cu bunã știinþã, doctorița Ologu a evitat completarea rubricii de temperaturã din cadrul chestionarului de triaj, deși prezenta febrã", a transmis conducerea Spitalului de Urgențã "Sfântul Ioan" din Bucurețti, în cadrul cãruia funcționeazã Maternitatea, care precizeazã cã medicul a purtat echipament de protecție pe toatã durata gãrzii și a stat izolatã în cabinet.

Medicul Ologu neagă aceste acuzații: "Eu nu am fost febrilă, asta vă pot spune. Aveam doar o durere de stomac, o durere cumplită. De unde să știu de chestia asta? Să îmi pun diagnostice așa eu, singură? În momentul când intri și ți se spune că ai temperatura 34 de grade, ai o durere de stomac, vine asistenta, spune că ești rece. Nu cred că poate fi vorba de așa ceva. E ușor să arunci cu noroi."

Doctorița a fost ulterior testatã, iar rezultatul a ieșit pozitiv.

Autoritãțile au anunțat cã a fost demaratã imediat o anchetã epidemiologicã, care se aflã în curs de finalizare.

Medic: nimeni de la Maternitatea Bucur nu a fost testat pentru Covid-19 în 6 luni

Angajații maternitãții fac, însã, acuzații grave la adresa DSP București.

Ei susțin faptul cã nimeni din personalul unitãții medicale nu a fost testat, în cele 6 luni de când maternitatea a fost transformatã în unitate COVID.

"Nu suntem infecționiști, suntem toți ginecologi și nu avem niciun infecționist care în 6 luni sã fi pus piciorul în maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus cã personalul COVID trebuie rotit, pentru cã expunerea repetatã crește riscul contaminãrii. Noi de 6 luni nu am efectuat niciun act medical decât în costum de protectie PPE, care îngreuneazã cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare în specialitãțile chirurgicale și ATI. Iatã cã nu am fost auziți și inevitabilul s-a produs. (...) Pentru cã de 6 luni de cand suntem COVID nimeni din personalul Maternitãții Bucur nu a fost niciodatã testat", a scris medicul Manuela Predilã, din cadrul maternitãții, pe pagina ei de socializare. Aceasta a precizat cã, de-abia pe data de 31 august, un medic infecționist a fost desemnat oficial pentru Maternitatea Bucur, care vine la solicitãri.

De la începutul pandemiei, peste 4.000 de cadre medicale din România s-au infectat cu noul coronavirus în spitale.

Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensiv: medicii, la fel ca oricare alt angajat din orice alt domeniu, pot deveni simptomatici chiar în timpul serviciului

Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) transmite, marțim în legătură cu apariția în spațiul public a unor informații legate de posibila nerespectare a normelor de prevenire a infecției cu virus SARS-CoV-2 de către medicul Rodica Ologu, șefa secției ATI de la Maternitatea Bucure din București, că dezavuează orice încălcare a legislației.

În același timp, reprezentanții SRATI atrag atenția asupra faptului că “medicii, la fel ca oricare alt angajat din orice alt domeniu, pot deveni simptomatici chiar în timpul serviciului”.