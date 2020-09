Șefa CNAIR, Mariana Ioniță, despre realizarea lotului 3 al autostrăzii A1 Sibiu - Pitești: 'În luna mai a anului 2021 dăm ordin de începere a proiectării'

Premieră în România. Se scoate la licitație cel mai mare contract pentru o lucrare de infrastructură, cu un cost estimat la 1,1-1,2 miliarde de euro. Este vorba despre lotul 3 al autostrăzii A1 Sibiu – Pitești. Despre acest subiect a vorbit realizatorul B1 TV Tudor Barbu cu Mariana Ioniță, director general CNAIR, joi, în cadrul emisiunii ‘Se întâmplă acum’.

Cu o vechime în Ministerul Transporturilor de peste 20 de ani, Marian Ioniță, actualul șef al CNAIR, spune că sunt așteptări foarte mari în acest moment. Declarându-se chiar ea nemulțumită de lipsa infrastructurii în țara noastră, Ioniță spune că încearcă să facă ‘mai mult decât s-a făcut până acum’.

Realizarea acestui lor de autostradă ar fi o premieră pentru țara noastră. Practic, am putea traversa Carpații pe autostradă.

„Avem așteptări mari în privința realizării autostrăzii care ar urma să traverseze carpații.

Eu sunt un funcționar public. Lucrez de mai bine de 20 de ani în Ministerul Transporturilor, unde m-am ocupat de zona politicilor publice, dar nu am fost departe de cea a investițiilor. Știu nemulțumirile oamenilor pentru că sunt și nemulțumirile mele. Poate că acesta a fost motivul pentru care am acceptat să vin în această echipă. De aici încerc să fac mai mult decât s-a făcut până acum’, a spus Ioniță.

Mariana Ioniță a mai declarat pentru B1 TV că toate loturile autostrăzii trebuie contractate până în 2021, iar antreprenorii trebuie să fie la lucru pe șantiere în 2022.

„Ce facem acum nu este o glumă, ci o realitate. Trebuie neapărat să contractăm toate loturile de pe Sibiu – Pitești până la anul. Este obligatoriu! Să avem contracte semnate și antreprenori aflați pe șantieri în anul 2022 cel târziu, care să tragă tare să terminăm această autostradă", a punctat șefa CNAIE.

Viitoarea autostradă Pitești-Sibiu ar trebui să fie realizăată în minimum 57 de luni – maximum 77 de luni, potrivit proiectului

Întrebată de când poate da drumul la cronometru românul de rând, aceasta a menționat că ‘din ziua în care îi dai ordin de începere a contractului’.

„Cred că în luna mai a anului 2021 dăm ordin de începere a proiectării”, a mai precizat Mariana Ioniță în cadrul emisiunii ‘Se întâmplă acum’ realizată de Tudor Barbu.

