Șefa Comisiei Europene, în vizită la Timişoara în 2023. Ursula von der Leyen a acceptat invitaţia primarului Dominic Fritz / „Am găsit în această conversație interes și deschidere pentru Timișoara”

Dominic Fritz, Primarul Timişoarei, a anunţat că a invitat-o pe şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să viziteze Timişoara în 2023, când orașul va fi Capitală Europeană a Culturii.

Ursula von der Leyen, așteptată la Timișoara în 2023

„Am avut în această după-amiază o discuție telefonică cu doamna Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene. M-a felicitat pentru funcția de primar, iar eu i-am povestit despre Timișoara, cum m-a cucerit acest oraș vechi și multicultural și de ce a meritat să i se acorde titlul de Capitală Culturală a Europei.

Am invitat-o să cunoască Timișoara în 2023 și se pare că am fost foarte convingător. A acceptat imediat și bucuroasă invitația. Nu am ocolit dificultățile pe care le întâmpinăm în acest proiect și m-a asigurat de tot sprijinul ei pentru ca anul 2023 să fie unul de strălucire pentru oraș și pentru România”, a scris Fritz pe pagina sa de Facebook.

Acesta a mai precizat că înaltul oficial european s-a interesat și de cum decurge campania de vaccinare anti-COVID în Timişoara.

„Dar prima întrebare a fost despre procesul de vaccinare: cum merge campania la Timișoara și în România? I-am povestit despre proiectul Oxigen și despre soluțiile pe care le-am găsit împreună cu corpul medical, societatea civilă și mediul privat pentru a asigura un cât mai bun tratament celor care suferă de COVID-19.

Și am aflat că Uniunea Europeană lucrează să ne trimită cât de multe vaccinuri avem nevoie, doar să avem noi capacitatea administrativă pentru a vaccina și oameni determinați să-și reia viața, în condiții de normalitate (revin mâine cu mai multe informații despre campania de vaccinare în Timișoara). Am găsit în această conversație interes și deschidere pentru Timișoara. Avem un partener direct și solid în doamna von der Leyen și în Comisia Europeană”, a mai scris Fritz.

Zodia pe care NIMENI nu o iubește! Are sufletul negru și nimeni nu o place

Timişoara, Capitală Europeană a Culturii în 2023

În anul 2023, Timişoara şi Elefsina, din Grecia, vor fi Capitale Europene ale Culturii alături de Veszprém, din Ungaria, şi vor organiza evenimente culturale de amploare, în condiţii mai sigure pentru artiştii, turiştii şi cetăţenii europeni.

„Consiliul UE a votat ieri, în unanimitate, Decizia de amendare a acțiunii Capitale Europene ale Culturii, marcând astfel finalizarea procesului legislativ pentru modificarea calendarului viitoarelor titluri, în contextul măsurilor și restricțiilor impuse de pandemia COVID-19. Astfel, orașele Galway (Irlanda) și Rijeka (Croația), care și-au amânat sau anulat evenimentele planificate în acest an, își vor continua acțiunile culturale până în 30 aprilie 2021. În acest context, orașele care ar fi trebuit să dețină titlul anul viitor vor fi reprogramate, Timișoara și Elefsina (Grecia) urmând să fie Capitale Europene ale Culturii în 2023, alături de Veszprém (Ungaria), și să organizeze evenimente culturale de amploare, în condiții mai sigure pentru artiștii, turiștii și cetățenii europeni”, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Culturii.

Pentru proiectul Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2023, Ministerul Culturii va aloca suma de 52 milioane de lei, din care vor fi finanţate proiectele culturale