Șefa DSP Giurgiu, testată pozitiv pentru noul coronavirus. Masca ar putea deveni obligatorie în piețe și alte spații deschise aglomerate din județ (VIDEO)

Șefa Direcției de Sănătate Publică Giurgiu a fost testată pozitiv pentru noul coronavirus. De altfel, deși spune că situația este pe un trend pozitiv în județul în care o localitate fusese plasată în carantină, prefectul Aneta Matei susține că ia în calcul noi măsuri de restricție, iar una dintre prevederi ar putea fi chiar introducerea obligației de a purta mască de protecție în piețe și în alte tipuri de spații aglomerate.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.