Chiar dacă nu a îmbolnăvit-o, coronavirusul i-a dat mari bătăi de cap șefei DSP Timiş. Cornelia Malac a venit într-o conferință de presă pentru a vorbi despre COVID-19, însă abia dacă a putut lega două vorbe. La propriu, relatează B1 TV.

După trei încercări eșuate și un pahar cu apă, managerul a reușit să ducă, în cele din urmă, o propoziție la capăt, însă, apoi, a fost vădit epuizată. Imaginile cu prestația directoarei au fost postate pe rețelele de socializare și au stârnit comentarii acide.

Cornelia Malac a venit la conferința de presă pentru a vorbi despre apariția primului caz de coronavirus în Timișoara.

Însă, șefa DSP a avut probleme mari de comunicare.

După nici o propoziție, Malac a început să se bâlbâie, să privească lung apoi, din nou, să se bâlbâie.

La un momant dat, paharul cu apă cerut a părut soluția salvatoare, însă, în zadar!

Șefa DSP a tras aer în piept, apoi, și+a zis să mai încerce. De această dată, însă, a dat vină pe luminile camerelor de filmat, c aci, bâlbâiala a continuat.

Șefa Direcției de Sănătate Publică Timiș nu este la prima reprezentație de acest fel.

Malac s-a remarcat și anul trecut. Ea a fost nevoită să dea explicații legate de modul în care DSP Timiș trebuia să prevină și mai apoi să gestioneze tragedia din blocul în care tei persoane, printre care doi copii, au murit după deratizare.

Amintim că Timiș este județul din România cu cele mai multe cazuri de infecție cu coronavirus, 4

