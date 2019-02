Șefa Înaltei Curți, despre 'IMPOSTORUL REFORMATOR': Uraște sincer oamenii corecți, care lucrează pentru dreptatea lui (VIDEO)

Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, a vorbit, luni, la ședința de bilanț a Parchetului General, despre ‘impostorul reformator’, nespecificând însă despre cine este vorba.

Tarcea a carcaterizat personajul "din vis" ca fiind o persoană care "uraște sincer oamenii corecți, care lucrează pentru dreptatea lui".

"Am decis sa va impartasesc un vis. Oricat as vrea sa fac abstractie de realitate si sa ma refugiez in varfaul spiritualizat al unui turn de fildes, simtul practic ma obliga sa observ ce se intamp in jurul nostru. Am avut un vis in care m-am intalnit cu un impostor, se numea reformatorul, el este cel care stie ca nu i s-ar fi cuvenit niciodata bunurile, privilegiile, pozitia de care se bucura. In visul meu era impostorul ticalos, impostorul uraste sincer oameni corecti, ca sunt oglinda in care isi vad propria goliciune. El e ticalos si tu esti ticalos, ca nu se poate altfel. Ce era impostorul din visul meu? Cel care lucreaza pentru dreptatea lui crezând ca dreptatea lui e cea sociala. Ce mai e impostorul? E cel care, mai presus de orice , crede in libertatea de exprimare. In libertatea lui de exprimare. Ce mai e impostorul din visul meu? Cel care intotdeauna poarta asupra sa dubla masura. Principiile sunt foarte corecte când corespund interesele lui, dar nu functioneaza când e vorba de interesele noastre", a declarat Cristina Tarcea.