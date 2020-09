Șefa secției ATI de la Maternitatea Bucur, diagnosticată cu COVID-19. Medicii susțin că nimeni nu a fost testat în 6 luni (VIDEO)

Șefa secției de anestezie și terapie intensivă de la Maternitatea Bucur a fost testată pozitiv pentru COVID-19 și a fost internată la Spitalul „Victor Babeș”. Medicii de la Maternitatea Bucur așteaptă acum rezultatele anchetei epidemiologice de la Direcția de Sănătate Publică, dar și testarea personalului medical.

Din luna martie, Maternitatea Bucur a fost desemnată unitate supoer Covid. Dr. Rodica Ologu, șefa secției de anestezie și terapie intensivă ar fi început să se simtă rău, motiv pentru care a efectuat un test pentru SARS-CoV-2, iar rezultatul acestui a fost pozitiv. Aceasta ar fi un pacient simptomatic, iar în prezent este internată la Spitalul „Victor Babeș” din Capitală. Urmează să fie testat tot personalul medical, dar în ultimele 6 luni, nu ar fi fost efectuat nici măcar un sigur test în rândul personalului medical al maternității, care a intrat în contact cu persoane infectate, după cum explică medicul Predilă, pe contul personal de Facebook.

Medicii de la Maternitatea Bucur susțin că în 6 luni nimeni nu a fost testat

Dr. Manuela Predilă, medic primar Obstetrică – Ginecologie la Maternitatea Bucur a postat un mesaj pe rețelele sociale în care a dat vestea, dar și-a explicat și nemulțumirea.

Aceasta explică faptul că personalul este format din ginecologi, iar ei nu au o specializare ca medici infecționiști.

„Nu am scris niciodata decat in scopul de a ajuta , pe cât pot eu , sa fie mai bine . Pentru a face cunoscuta munca unor oameni profesionisti , dar modesti si tacuti. Pentru a arata emoțiile prin care am trecut prin pandemie mamici si medici , impreuna. Am spus ca de 6 luni Maternitatea Bucur este exclusiv COVID.

Am spus ca deși s au numit si alte maternitati COVID gravidele sunt refuzate cu motivații diverse si ajung tot la noi. Am spus ca nu suntem infectionisti , suntem toti ginecologi , si nu avem niciun infectionist care in 6 luni sa fi pus piciorul in Maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus ca personalul COVID trebuie rotit, pentru ca expunerea repetate creste riscul contaminării. Noi de 6 luni nu am efectuat niciun act medical decat in costum de protectie PPE, care îngreunează cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare in specialitățile chirurgicale si ATI. Iata ca nu am fost auziti si inevitabilul s a produs.Este incendiară pe rețelele de socializare, dar toată lumea rămâne surprinsă când află cu ce se ocupă tânăra de fapt (FOTO)

Cu acordul personal al unui coleg deosebit , urez public sănătate și trimitem toate gândurile noastre MEDICULUI SEF SECTIE ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA , dr RODICA OLOGU - primul medic din Maternitatea Bucur SARS COV 2 + . Doamna dr e simptomatica si internata la Sp V Babes. In fiecare secunda alaturi de dvs , dna dr !!! Niciunul dintre noi nu mai putem gândi si vorbi altceva de când am aflat. Un om discret , generos, profesionist , mama a doua fetite care vor începe scoala in curand , mi a permis sa ii urez SANATATE in mod public. Suntem cu toții alaturi si sunt sigura ca nu numai noi. Așteptăm ancheta epidemiologica a DSP si testarea personalului medical. Pentru ca de 6 luni de cand suntem COVID nimeni din personalul Maternitatii Bucur nu a fost niciodata testat. Dna dr e internata de 24 de ore deja. SANATATE MULTA , dna dr Rodica Ologu!”, a scris medicul Manuela Predilă, de la Maternitatea Bucur.