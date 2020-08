Șefi ai Poliției Române ar fi negociat cu interlopii condițile înmormântării lui Emi Pian. Ce le-au cerut oamenii legii Duduienilor (VIDEO)

Şefi ai Poliției Române ar fi mers noaptea să negocieze înmormântarea interlopului Emi Pian, potrivit unor surse judicare citate de mass-media locală, transmite B1 TV.

Mai exact ofițeri de rang înalt i-ar fi rugat rudele lui Emi Pian să îl scoată pe cel decedat mai repede din casă pentru a nu provoca daune de imagine poliţiei.

Întâlnirea dinte ofiţeri şi membrii clanuluilui Duduianu ar fi avut loc într-o biserică, potrivit surselor citate.

