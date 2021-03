Șeful AEP, despre verdictul de plagiat al tezei de doctorat: Așa cum este la dosar raportul de similitudine, nu consider că am plagiat

Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP) Constantin-Florin Mitulețu-Buică a avut o primă reacție în urma verdictului de plagiat dat de specialiști cu privire la teza sa de doctorat. Mitulețu-Buică consideră că nu și-a plagiat lucrarea de doctorat și spune că după ce Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) îi va comunica decizia se va adresa organelor competente dacă va constata că nu au fost respectate anumite proceduri legale.

Prima reacție a șefului AEP după verdictul de plagiat

Șeful AEP spune că CNATDCU, comisia care a stabilit acum că și-a plagiat teza de doctorat, a propus, în anul 2016 să-i fie acordat titlul de doctor.

„Când îmi va fi comunicată decizia, voi vedea care sunt procedurile și dacă au fost respectate și mă voi adresa organelor competente. (...) Așa cum este la dosar raportul de similitudine, nu consider că am plagiat și am respectat toate reglementările din 2016. (...) Voi ataca cu siguranță orice document, dacă nu respectă procedurile legale”, a spus Mitulețu-Buică pentru Digi 24.

Constantin-Florin Mitulețu-Buică, dar și fostul șef al Poliției Române și al Direcției Generale Anticorupție (DGA), Cătălin Alexandru Ioniță, vor rămâne fără titlul de doctor, după ce CNTDACU a stabilit că cei doi și-au plagiat tezele de doctorat, informează PressOne.

În cazul șefului AEP, Comisia a confirmat suspiciunile de plagiat la patru luni după apariția în spațiul public a informațiilor potrivit cărora acesta s-ar fi ”inspirat” din alte lucrări atunci când și-a elaborat teza. Mitulețu-Buică și-a susținut teza de doctorat în anul 2017, la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

În cazul lui Cătălin Ioniță, confirmarea oficială a plagiatului a venit la doi ani după primele dezvăluiri. Ioniță și-a susținut teza de doctorat la Academia de Poliție, în anul 2012.

