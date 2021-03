Șeful AEP, Constantin Mitulețu-Buică, pus sub urmărire penală pentru abuz în serviciu: Doi foști angajați au depus plângere pe numele lui

Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin Mitulețu-Buică, a fost pus sub urmărire penală pentru abuz în serviciu, într-un dosar deschis ca urmare a plângerilor depuse de doi foști angajați ai instituției, informează HotNews.ro. Mitulețu-Buică a fost chemat, joi, la Parchetul Judecătoriei Sectorului 3 pentru a i se aduce la cunoștință faptul că are calitatea de suspect în acest caz.

Cei doi foști angajați ai AEP care au depus plângeri pe numele lui Constantin Mitulețu-Buică ar fi fost sancționați disciplinar cu un avertisment în 2019. Ulterior, aceștia ar fi demisionat.

"Am fost chemat la Parchet în calitate de suspect, în urma unor plângeri penale formulate pe numele meu după ce am dat două sancțiuni disciplinare. Nu am făcut declarații la Parchet pentru că suntem la momentul studierii dosarului și trebuie să vedem care sunt pașii de urmat", a spus șeful AEP pentru sursa citată.

Potrivit G4Media, cei doi foști angajați ar fi Gabriel Saucă, fost director general, Direcţia de Coordonare a Sistemului Informaţional Electoral Naţional, şi Cristian Petraru, care a condus Departamentului de organizare a proceselor electorale.

Constantin Mitulețu-Buică ar fi acuzat și că ar fi blocat mai multe posturi din cadrul Autorității Electorale Permanente și nu a organizat concursuri pentru ocuparea acestora, conform surselor G4Media,



Constantin Mitulețu-Buică a declarat pentru publicația citată că nu intenționează să demisioneze din funcție.