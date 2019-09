Șeful AEP, după ce s-a scris că instituția ar fi fost criticată de ambasadori: Nu pot nici să infirm, nici să confirm. Organizarea secțiilor este în atribuția șefilor de misiuni diplomatice (VIDEO)

Florin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, a afirmat, în direct pe B1TV, că ambasadorii sunt cei însărcinați cu organizarea alegerilor în străinătate, organizarea secțiilor de votare, precum și de desemnarea președinților și locțiitorilor de secții - ba chiar și de desemnarea celorlalți membri, în cazul în care partidele nu propun persoane în acest sens.



„Așa rezultă din actele normative, încă din trecut. De organizarea alegerilor în străinătate, de organizarea secțiilor de votare, de desemnarea președinților, locțiitorilor și a celorlalți membri, în situația în care partidele nu desemnează, se ocupă șefii misiunilor diplomatice. Nu este nimic nou”, a afirmat Mitulețu-Buică, în emisiunea Talk B1 moderată de Laurențiu Botin.



Declarația sa vine în contextul în care mass-media relata că mai mulți ambasadori ai României din statele cu comunități numeroase de români au lansat critici extrem de dure către reprezentanții Autorității Electorale Permanente, precum și către secretarul general din Ministerul Afacerilor Externe. Diplomații le-au reproșat organizarea defectuoasă a alegerilor prezidențiale din noiembrie, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.



„Dacă ați văzut acel extract din acea întâlnire, eu nu pot să infirm sau să confirm ce au spus acolo. Pot doar să vă fac o singură mențiune. Toate acele lucruri care au ieșit și care ar fi cumva reproșate AEP nu sunt în atribuțiile AEP, ci în atribuțiile misiunilor diplomatice pentru organizarea proceselor electorale”, a mai adăugat șeful AEP.



Întrebat dacă ambasadorii pot face secții oriunde într-o anumită țară, el a răspuns: „Potrivit legislației, cu toate documentele în spate, așa cum rezultă din actul normativ. Sunt o serie de documente pe care trebuie să le prezinte, începând cu acordul statului-gazdă pentru a face secții de votare, fie că sunt în misiunea diplomatică, fie că sunt în afară, și un alt set de documente”.



Întrebat concret cine decide în statele europene, cum ar fi Spania sau Anglia, șeful AEP a reluat: „Șefii misiunilor diplomatice. Ca de fiecare dată, din 2004 încoace, șefii misiunilor diplomatice. Ei propun MAE înființarea de secții”.



„Rolul nostru, în acest moment, pentru străinătate, este doar ca finalitate al acestor lucruri. Așa cum am spus, la peste 100 de cetățeni care se înregistrează în registru, eu, ca Autoritate, în termen de cinci zile de la finalizarea acestui proces, trimit MAE localitățile sau grupurile de localități în care trebuie să găsească secții de votare. Tot în acest timp, la finalitatea acestei etape, misiunile diplomatice trimit MAE lista și toate documentele care trebuie să stea în spate pentru a înființa secții de votare”, a spus Florin Mitulețu-Buică, președintele AEP, în direct pe B1TV.

