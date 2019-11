Șeful AEP reacționează după primele suspiciuni de fraudă de la votul prin corespondență: „Autocolantul se dezlipește foarte greu” / Mitulețu-Buică susține că riscul este inexistent (VIDEO)

Constantin Mitulețu-Buică, președintele Autorității Electorale Permanente, susține că autocolantul „Votat” destinat buletinelor pentru votul prin corespondență „se dezlipește foarte greu” și subliniază că „nu există niciun risc cu privire la vreun fel de fraudă electorală” în cazul acestui sistem.



„În primul rând, constat și eu din acea filmare că acel autocolant se dezlipește foarte greu. Deci nu există posibilitatea ca, după introducerea în plicul special pentru acest buletin de vot, să se deschidă singur, astfel încât în țară, la secția de votare pentru corespondență, cineva să-l poată dezlipi și să-l pună pe altă opțiune. În altă ordine de idei, acel plic pleacă în țară, se introduce într-o urnă, care este sigilată până la ora 21.00, duminică seară, votarea încheiându-se pentru secțiile de votare, începe numărarea voturilor pe aceeași procedură ca și pentru buletinele de vot pentru secția de votare”, a declarat, miercuri, șeful AEP, în direct pe B1 TV.



Mai departe, Constantin Mitulețu-Buică a reiterat că „procedura este filmată în totalitate, în sistem audio-video”, ceea ce face și mai improbabilă posibilitatea ca votul prin corespondență să fie fraudat în vreun fel.



„Adică, procedura este filmată în totalitate, în sistem audio-video. Întreaga procedură este supravegheată de membrii secției de votare, președintele deschizând plic cu plic, buletin cu buletin și citind opțiunea fiecărui alegător. Există posibilitatea ca această procedură să fie supravegheată și observatori interni ai organizațiilor neguvernamentale, deci întreg procesul este transparent, este în aceeași etapă și procedură ca și pentru secțiile de votare la care s-au prezentat alegătorii. Deci nu există niciun risc cu privire la vreun fel de fraudă electorală pentru aceste voturi prin corespondență, deoarece procedura este foarte transparentă”, a adăugat Mitulețu-Buică.



Declarațiile șefului AEP vin în contextul în care primele suspiciuni de fraudă de la alegerile prezidențiale și-au făcut deja apariția, deși românii încă nu au mers efectiv la urne.

Un bărbat din Târgu Neamț susține că, în cazul votului prin corespondență, care a început deja și este valabil chiar și pentru finala scrutinului, autocolantul cu semnul „Votat” poate fi lipit și dezlipit foarte ușor, deși instrucțiunile transmise alegătorilor notează că odată aplicat, acesta nu mai poate fi îndepărtat. (Detalii AICI)

