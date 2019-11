Alexandru Ivan, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, sfidează ministrul Transporturilor, premierul și chiar UEFA prin blocaje multiple pe cale le impune proiectului de racord cale ferată spre Aeroportului Internațional Otopeni.

Deși autorizația de contruire a liniei ferate care să lege Bucureștiul de Aeroportul Otopeni este în vigoare, directorul general al CNAB solicită CFR să oprească lucrările și să demoleze evoluțiile construcției de până la acest moment astfel încât terenul să revină la starea inițială.

Ca situația să fie mai halucinantă, Alexandru Ivan a fost numit rapid și în Consiliul de Administrație al CFR.

Situația va fi una ingrantă atât prin faptul că existența acestei linii de cale ferată era o condiție pentru organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020, dar mai ales prin faptul că proiectul este finanțat din POIM, iar constructorul poate cere acum penalități conform contractului.

"În perioada 4 octombrie - 10 noiembrie, cât a funcționat guvernul Dăncilă, s-au întâmplat lucruri foarte interesante în Ministerul Transporturilor printre care și blocarea lucrărilor celei mai importante linii de cale ferată pentru următoarea perioadă pentru că aceasta asigură legătura aeroportului cu Gara de Nord. Proiectul trebuia finalizat înainte de 2020", a arătat Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii "Drumurile noastre" de pe B1TV.

Documentul prezentat în exclusivitate de Ștefan Etveș care arată cum directorul Aeroportului se opune construcției:

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.