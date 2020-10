Şeful Autorităţii Electorale Permanente, acuzat că a „plagiat masiv” în teza de doctorat. Reacția lui Constantin Mituleţu - Buică (VIDEO)

Un nou scandal de plagiat la vârful unei instituții publice. Constantin-Florin Mituleţu-Buică, preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, a copiat mai bine de jumătate din teza de doctorat pe care a susţinut-o, în 2016, la Universitatea Carol I, informează B1 TV, citând o investigație a jurnalistei Emilia Șercan, pentru PressOne. Potrivit jurnalistei, șeful AEP a plagiat peste 124 de pagini din cele 211 ale lucrării de doctorat.

El și-a dat doctoratul în domeniul Securității Naționale. De altfel, șefu AEP a urmat, în afară de studiile doctorale, mai multe cursuri de scurtă durată la Academia SRI și la Universitatea Naţională de Apărare.

„Cadrul juridic privind controlul autoritățior cu responsabilități în domeniul securității și apărării pentru respectarea drepturilor omului în situația de conflict armat și operații de menținere a păcii” - este titlul lucrării de doctorat a lui Buică. 41 din cele 211 pagini ale tezei sunt plagiate din lucrări scrise chiar de îndrumătorul lui de doctorat, Constantin Iordache.

„E o teză plagiată masiv. Teza de doctorat a fost obținută, în 2016, la Universitatea de Apărare, iar amănuntul ăsta este unul extrem de important, pentru că deja în 2016 presa făcea dezvăluiri pe bandă rulată despre tezele de doctorat plagiate prin universitățile din România și, cu precădere, în universitățile militare, așa cum este Universitatea Națională de Apărare”, a declarat jurnalista Emilia Șercan, pentru B1 TV.

