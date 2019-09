Procurorul șef al DIICOT, Felix Bănilă, a explicat, vineri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească”, de ce s-a cerut un mandat de aducere pe numele Monicăi Melencu, mama Luizei Melencu, adolescenta dispărută încă din luna aprilie și despre care Gheorghe Dincă susține că a ucis-o.

Bănilă a declarat că este nevoie de noi probe ADN de la mama adolescentei, în condițiille în care DIICOT a cerut asistență din partea FBI pentru a stabili profilul genetic al Luizei Melencu.

”S-a dispus anterior o comisie rogatorie către autoritățile din Statele Unite pentru a obține de la dumnealor sprijinul în a extrage ADN din oasele ridicate din zona de lizieră a pădurii și printr-o altă metodă, respectiv prin metoda ADN-ului mitocondrial. Această metodă nu este omologată și nu o poate face niciun institut de medicină legală din România și poate fi făcută în Statele Unite. Pentru a extrage acest ADN avem nevoie și de probă de comparație, pe care o putem obține doar de la mama victimei, pentru că acest tip de ADN se transmite doar pe linie maternă.

Anterior, în alte două rânduri, mama victimei a fost invitată în fața organelor judiciare prin citații scrise. De fiecare dată a refuzat să se prezinte. Ieri, apărătorul dumnealor a fost prezent în sediul DIICOT, i s-a explicat care sunt consecințele și, cu toate acestea, dumnealor au continuat să refuze să se recolteze probe biologice. (...) În România, punerea în aplicare a legii nu se negociază. (...) S-a prelevat salivă anterior. (...) Această probă de comparație se epuizează pe măsură ce se fac mai multe compăarări, mai multe analize”, a precizat Felix Bănilă.

Șeful DIICOT a mai subliniat că stabilirea adevărului în acest caz este în interesul familiei Luizei.

”Noi ne străduim să aflăm adevărul și aflarea adevărului și stabilirea identității persoanei de la care au rămas acele fragmente osoase găsite în zona de lizieră a pădurii ar trebui să o aline și pe mama victimei. Acest adevăr ar trebui să fie stabilit cu cât mai multă celeritate. Eu zic să este și în interesul dumnealor să ne edificăm asupra faptului dacă acele fragmente ar proveni sau nu de la fiica dumnealor”, a mai spus Felix Bănilă.

