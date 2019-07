Șeful DIICOT, Felix Bănilă, a declarat, miercuri, că până în prezent, nu există nici măcar niște concluzii preliminare cu privire la fragmentele osoase care au fost găsite în curtea lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul dispariței celor două fete de la Caracal.

„Ne exprimăm regretul față de situația familiilor celor două victime. Azi dimineață inculpatul a fost transferat în penitenciarul Jilava pentru expertiza psihiatrică. Până în acest moment nu avem nici macar concluzii preliminare privind fragmentele osoase și ce-a apărut în spațiul public sunt știri pe surse neoficiale”, a declarat Bănilă.

SCANDAL MONSTRU ÎNTRE ANDREEA MARIN ȘI CORNELIA CATANGA! S-AU CERTAT CA LA UȘA CORTULUI! DE LA CE A PORNIT RĂZBOIUL

De asemenea, procurorul-șef al DIICOT a anunțat că Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu au fost date în urmărire la nivel național și internațional.

„La acest moment, nu putem neglija niciuna din versiunile de anchetă. Este o infracțiune adiacentă. Ne-am dori, că sunt tată la două fete, să găsim victimele în viață. Nu sunt neglijate niciuna din versiunile de anchetă. Încă din 15 aprilie, respectiv 25 iulie 2019, cele două victime au fost introduse în aplicația de dispăruți a Poliției Române, respectiv în sistemul informatic Schengen și sunt date în urmărire atât la nivel național, cât și internațional”, a mai spus Felix Bănilă.

S-A TERMINAT! OANA LIS A FĂCUT ANUNȚUL DUREROS! VIOREL LIS ȘI-A DAT OCHII PESTE CAP: ‘VĂ ANUNȚ CU DURERE ÎN SUFLET…’

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.