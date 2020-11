Şeful DSP Botoşani susţine că niciun spital Covid-19 nu poate asigura pacienţilor oxigen la capacitate maximă

Directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Botoșani, medicul Monica Adăscăliţei, a avertizat joi că niciun spital din judeţul Botoşani care asigură tratamentul pacienţilor testați pozitiv cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2 nu dispune de staţii de oxigen care să asigure necesarul zilnic al bolnavilor.

Potrivit șefului DSP, unele spitale au staţiile de oxigen subdimensionate, iar altele nu dispun deloc de aceste echipamente.

Avertismentul medicilor în ceea ce privește lipsa de oxigen din spitale





Directorul DSP susţine că Secţia de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati”, care funcţionează ca secţie exterioară, dispune de oxigen, însă nu pentru toţi pacienţii.

Și Spitalul Municipal Dorohoi se confruntă cu aceași problemă. În schimb, Spitalul de Recuperare ”Sfântul Gheorghe” din municipiul Botoşani nu dispune deloc de staţie de oxigen.



”Soluţia de compromis ar fi aceste concentratoare de oxigen, dar pe termen lung ar trebui refăcute toate staţiile de oxigen ale spitalelor. Ele trebuie regândite din nou pentru capacitatea şi pentru numărul mai mare de bolnavi din spitale care au infecţii şi care au acum nevoie de oxigen”, a afirmat Adăscăliţei.



Medic: Oamenii respiră cu porția

Luna trecută, un medic de la același spital a atras un semnal de alarmă cu privire la situația îngrijorătoare de la secția de Boli infecțioase a Spitalului din Botoșani, unde stația de oxigen veche nu mai face față numărului mare de bolnavi de COVID-19.

Dr. Valentina Morcov, medic sef secție interimar la Secția Boli Infecțioase a Spitalului Botoșani, a declarat că situația este extrem de delicată din pricina numărului tot mai mare de pacienți în stare gravă, care au nevoie de oxigen.

”În cursul nopții, stația de oxigen nu face față celor 27 de surse fixe care sunt foc continuu. Noaptea, necesarul de oxigen al pacientului e mai mare. Scade presiunea cu 10-15 l pe minut si poate ajunge la 6-7 l pe minut. Asta inseamna ca pacientul va denatura, deci are nevoie de oxigen si nu avem de unde să-i dăm”, a explicat medicul, conform Digi 24.

”Am facut apel și prin intermediul DSP-ului să primim concentratoare de oxigen. Spitalul nu putea să achizitioneze aceste concentratoare, durează până se face licitația. Atunci am cerut ajutorul oamenilor de afaceri, o parte din fundații s-au mobilizat și am primit până în momentul asta 15 concentratoare. Ni s-au promis înca 10, dar am avea nevoie de încă 33”, a completat dr. Valentina Morcov.

Până în momentul de față, DSP a beneficiat de sprijinul unor fundaţii pentru a obţine concentratoarele de oxigen necesare îngrijirii pacienţilor infectați cu virusul Covid-19. Mai precis, Fundaţia ”Mereu aproape” a pus la dispoziţia autorităţilor sanitare 28 de astfel de echipamente, în timp ce Asociaţia ”Salvează o inimă” a donat 15 aparate.

De la debutul crizei sanitare și până la momentul redactării acestei știri, în judeţul Botoşani au fost diagnosticate, până miercuri, 3.550 de cazuri de infectare cu noul coronavirus de tip SARS-CoV-2.