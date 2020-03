Șeful Gărzii de Mediu București a fost demis, după scandalul poluării record din Capitală

Șeful Gărzii de Mediu București, Viorel Glăman, nu va mai deţine postul, după ce, miercuri, ministrul Mediului a cerut înlocuirea lui.

Scandalul a pornit de la poluarea record din Cabitală, în noaptea de duminică spre luni.

Costel Alexe l-a acuzat pe şeful Gărzii de Mediu de lipsă de implicare.

Viorel Glăman a spus la „Digi 24” că nu are nicio vină pentru poluarea din Bucureşti: „Eu consider că nu am nicio vină. Domnul ministru al Mediului şi doamna comisar general mă poate analiza”.

Viorel Glăman a insistat însă că de vină pentru poluarea din noaptea de duminică spre luni ar fi și o „inversiune termică”. „Am act oficial, vă trimit adresa în 10 secunde”, a continuat el.

„O inversiune termică înseamnă următoarea: favorizând mișcările descrecente ale aerului în primii 100 de metri deasupra solului și menținerea unei pelicule de aer umed în stratul din imediata apropiere a acestuia, stratul de până la maxim 10-30 de metri. N-a bătut aerul, s-a format bucla aceasta, la care se adaugă și poluarea. Eu nu contest că Bucureștiul nu e un oraș poluat”, a spus Glăman.

El a mai spus că informațiile privind poluarea nu le-a avut luni dimineață, dar că se mai uită și pe cer să vadă dacă este poluare, ținând să precizeze că săptămâna aceasta desfășoară 70 de controale la potențiali poluatori.