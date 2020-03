Șeful Gărzii de Mediu București, despre informațiile conform cărora nu a dat nicio amendă pentru depozitare ilegală de deșeuri în 2019: Sunt informații eronate (VIDEO)

Viorel Ionel Glăman, comisar-șef Garda de Mediu București, neagă informațiile potrivit cărora instituția pe care o conduce nu a dat anul trecut nicio amendă pentru depozitare ilegală de deșeuri în București.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Glăman a susținut că în 2019, Garda de Mediu București a aplicat amenzi de peste 250.000 de lei.

”Cum să îmi spui mie că în 2019 nu am dat nicio amendă pe deșeuri? Valoarea amenzilor aplicate pe deșeuri este de 257.500 de lei. Comisariatul Gărzii de Mediu a făcut anul trecut 1.091 de controale, a aplicat 135 de sancțiuni”, a spus Glăman.

Totul în contextul în care, potrivit jurnaliștilor de la G4 Media, reprezentanții Gărzii de Mediu București au precizat că ”anul trecut pe teritoriul Capitalei nu a existat niciun depozit ilegal de deşeuri, motiv pentru care nu a dat nici o amendă”.

”E imposibil așa ceva. Vorbim despre informații eronate”, a declarat Viorel Glăman.

Eficiența instituției conduse de Glăman a intrat în atenția presei, după ce luni, în Capitală, era înregistrat un nivel record de poluare, iar ministrul Costel Alexe reclama că a fost informat despre acest lucru de pe Facebook, și nu de către autoritățile competente.

Susținut de PSD, Viorel Ionel Glăman a intrat în atenția publică mai degrabă prin postările de pe Facebook decât prin activitatea sa pe durata mandatului de la conducerea Gărzii de Mediu. (Detalii AICI)

