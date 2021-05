Șeful Gărzii de Mediu, despre împușcarea ursului Arthur: Trebuia să avem o identificare mult mai bună a exemplarelor care au făcut daune, ca să știm ce recoltăm, nu să mergem în orb și să nu avem incidente de acest fel (VIDEO)

Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a explicat miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că instituția pe care o conduce a declanșat o anchetă în cazul ursului împușcat de Prințul de Liechtenstein în contextul în care se știe că, de obicei, exemplarele care provoacă pabuge sau pun în pericol locuitorii anumitor zone sunt, de obicei, ursoaicele cu pui sau urșii tineri.

”Inițial s-a vorbit de trei ursoaice cu pui, după care s-a vorbit și de un urs matur. Noi am pornit o anchetă să vedem exact cum au fost întocmite documentele, cum s-au făcut observațiile. Am strâns toate aceste date și dosarul merge către Poliție spre analiză. Vrem să transmitem un semnal destul de clar că suntem atenți de fiecare dată când sunt recoltați sau împușcați - cum se spune popular - acești urși din derogările care sunt primite din teritoriu pentru că vrem să știm că ursul care face pagubă și care nu mai suportă nicio altă formă de a fi limitat în pagubele pe care le face este împușcat și nu altul.

Mai întâi facem prevenție și ajungem la recoltare când am epuizat toate formele de prevenție. Ce înseamnă prevenție? În primul rând, populația nu mai lasă deșeuri care ar fi ușor de adulmecat și de găsit de urși, unde avem populații dese de urși putem face niște garduri electrice care să protejeze gospodăriile și populația. Important este ca și în pădure să nu mai facem exploatări forestiere intense acolo unde avem populații bogate de urși sau de alte animale sălbatice protejate și să nu mai culegem toate fructele de pădure și să lăsăm pădurea fără nicio sursă de mâncare pentru urși.

Ursul care a fost împușcat are un comportament al speciei, este un mascul alfa și își delimitează foarte bine teritoriul în adâncul pădurii, în zona sălbatică (...), ca altul să nu pătrundă pe teritoriul lui și pe zonele lui de hrană. În exteriorul acestui teritoriu apar ursoaicele cu pui care caută permanent mâncare și urșii mai tineri care nu au puterea masculului alfa. Ursoaicele cu pui și urșii tineri sunt cei care cauzează majoritar pagubele cetățenilor din zonă. De aici a intervenit și suspiciunea noastră și am declanșat această anchetă”, a explicat Octavian Berceanu.

