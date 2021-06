Șeful Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat într-o intervenție telefonică pentru B1 TV că verificările vor continua în scandalul gunoiului de la Sector 1. Acesta a subliniat că Garda de Mediu nu poate spune că trebuie instituită sau nu starea de alertă, dar poate oferi o radiografie a situației de fapt pe care să o prezinte celorlalte isntituții:

“Am mers în teren și am făcut verificări. Verificările continuă pentru că vreau să văd și corectitudinea actelor de control pe care le-au făcut comisarii Gărzii de Mediu. Am constatat că gunoiul este neridicat de pe numeroase străzi. Am încheiat niște note de constatare.

Garda de Mediu nu poate spune că trebuie instituită sau nu starea de alertă. Există alte instituții care pot face determinări în legătură cu prejudicii sau punerea în pericol a sănătății oamenilor. Noi nu avem capacitatea tehnică de a măsura sau de aface astfel de evaluări”, a declarat Octavian Berceanu.

Acesta a atras atenția că niciuna din instituțiile statului, nici Primăria Capitalei nu au luat măsuri pentru a avea o salubrizare eficientă în București:

“Instituțiile statului au avut atâția ani la dispoziție și Primăria să facă un proiect pentru București privind salubrizarea eficientă. Niciuna din instituțiile statului, nici Primăria Capitalei care trebuia să pună la dispoziție depozite și facilități pentru depozitarea gunoiului nu a făcut mare lucru, în ultimii 10 ani. Nu avem un proiect care să asigure calitatea vieții în București și majoritatea primăriilor în toți acești ani și salubriștii au mers așa la o înțelegere tacită, doar că între timp capacitățile Bucureștiului de preluare, sortare, stocare și neutralizare a deșeurilor sunt un pic depășite.

Ce pot să ofer instituțiilor statului este o radiografie a situației de facto, bazată pe controalele pe care comisarii le fac la toate primăriile din București și la salubriști și pe baza acestor radiografii instituțiile trebuie să se decidă să investească astfel încât să aem facilități moderne pentru preluarea deșeului menajer pentru sortare și neutralizare”, a precizat șeful Gărzii de Mediu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.