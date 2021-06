Șeful Gărzii de mediu, Octavian Berceanu, după ce a fost dat afară din curtea unei societăți, în timpul unui control: "Mă interesa instalația care scotea foarte mult fum. Suspiciunile mele s-au confirmat”

Șeful Gărzii de mediu, Octavian Berceanu, a oferit detalii pentru B1 TV despre incidentul apărut în timpul verificărilor la o societate din Slatina. Acesta a fost dat afară din curtea unei societăți unde intrase din greșeală pentru a verifica o altă societate, gard în gard cu prima, în care s-ar fi aflat instalații care degajau fum greu:

„Nu a fost un control, mergând dinspre București, spre Mehedinți, am văzut undeva în spate la Alro Slatina, la platforma industrială, un coș care degaja un fum destul de intens. Imediat m-am deplasat în acea zonă pentru că sunt și șef al Gărzii de Mediu și atunci mă autosesizez, am mers în locația respectivă și când am ajuns acolo am, observat un al doilea coș de gunoi care fumega abundent la o înălțime mult mai mică, drept pentru care m-am dus să văd care este instalația care scoate acel fum și cine este proprietarul ca să chem colegii de la Garda de Mediu Județeană pentru a face un control.

În momentul în care am ajuns în locația respectivă am găsit un remat cu ușile deschise și m-am identificat, am arătat legitimația de serviciu și persoana de acolo care nu are nicio calitate cu firma respectivă, nu este nici angajat, nici acționar, a început să înjure, să vorbească urât, să ne spună cum își bate joc de instituțiile statului, cum dă de pământ și arată ce poate face din instituțiile statului și din ce clanuri face parte”, a declarat Octavian Berceanu.

Acesta a precizat că suspiciunile sale au fost confirmate, la locațiile verificate fiind depistate probleme tehnice:

„A fost foarte agresiv, am chemat 112, nu mă suna rematul respectiv, mă interesa instalația care scotea foarte mult fum, proprietarul era în curtea respectivă, a deschis poarta, ne-a explicat despre ce e vorba. Era o topitorie de aluminiu. Au venit foarte repede polițiștii și colegii de la garda de mediu și au început un control și pe această topitorie și pe instalația mare din locația respectivă. Suspiciunile mele s-au confirmat în ambele cazuri, ambele prezentau defecțiuni și probleme tehnice”.