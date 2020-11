Șeful ISU Cluj, Ion Moldovan a declarat pentru B1 TV, că spitalul CFR din Cluj-Napoca, unde a avut loc un incendiu, duminică dimineață, nu deține autorizație de securitate la incendiu, iar din această cauză a fost sancționat la înecputul anului.

"În aceasta dimineață, în jurul orei 7, colegii mei de la Detașamentul de Pompieri Cluj Napoca au fost alertați pentru a interveni la un incendiu la spitalul CF. Când au ajuns acolo, incendiul era lichidat. Este vorba despre un corp de iluminat, scurt circuit, care s-a aprins. Toaleta respectivă deservește secția interne de la spitalul CFR, alcătuită din 8 saloane în care erau 11 pacienți. A fost necesar să evacuam doar un salon, in care erau trei pacienți în care a intrat fumul. Ei sunt în regulă, au fost consultați. Nu are autorizație de securitate la incendiu. A fost verificat în această primăvară de colegii mei de la Prevenire, constatând că nu deține autorizație de la incendiu și a fost și sancționat din aceasta cauza", a declarat Șeful ISU Cluj, Ion Moldovan.

