Șeful ISU Dobrogea a murit. Colonelul Daniel-Gheorghe Popa fusese depistat cu COVID-19 și era internat într-un spital din București

Șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea” al județului Constanța, colonelul Daniel Gheorghe-Popa, a decedat miercuri, în contextul în care fusese diagnosticat cu COVID-19 cu câteva zile în urmă și era internat într-un spital din București, potrivit Adevărul.

ISU Dobrogea anunța, în 1 noiembrie, că „domnul inspector şef este internat într-un spital din Bucureşti, starea dumnealui fiind una stabilă şi atent monitorizată de cadrele medicale. Suntem alături de dumnealui, cât şi de toţi ceilalţi afectaţi de acest virus şi le dorim multă sănătate. În prezent, comanda inspectoratului este asigurată de dl. colonel Ionel Roşca, iar capacitatea operativă a instituţiei nu este afectată”.

În cadrul ISU Dobrogea sunt mai multe cazuri de militari infectaţi cu SARSCoV-2. „Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea al judeţului Constanţa este una dintre instituţiile care pe plan local asigură linia întâi în lupta cu virusul Covid-19. În acest context, 10 cadre ale inspectoratului, printre care si domnul inspector şef, au venit în contact cu acest virus şi s-au dispus măsuri medicale pentru fiecare în parte. Capacitatea operaţională nu a fost afectată de cazurile confirmate, activitatea inspectoratului se desfăşoară în continuare în parametrii optimi de răspuns în cazul producerii unor situaţii de urgenţă”, a precizat ISU Dobrogea.

Născut la Călărași, în 26 iunie 1963, Daniel-Gheorghe Popa era șeful şeful Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa încă din anul 2016. Anterior acestei funcții, el a fost Inspector şef II la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi.

Colonelul Daniel-Gheorghe Popa avea o diplomă de master în specializarea „Drept internaţionalşi comunitar”, obţinută la Universitatea „Nicolae Titulescu” Bucureşti - Facultatea de Drept. Între anii 1993-1998, el a studiat dreptul la Universitatea Bucureşti. A absolvit Şcoala Militară de Ofiţeri Activi ai Ministerului de Interne, Arma Pompieri în anul 1985.

La cel mai recent bilanț prezentat de către Grupul de Comunicare Strategică, cel de marți, au fost raportate 7.733 de cazuri noi de COVID-19 depistate la nivel național, astfel că bilanțul îmbolnăvirilor a urcat la 258.437.

Distribuția îmbolnăvirilor, per județe, arată în felul următor: Alba 156 de cazuri noi (5.537, număr total de cazuri confirmate), Arad 164 (5.820), Argeș 179 (7.416), Bacău 118 (8.638), Bihor 249 (7.256), Bistrița-Năsăud 124 (2.968), Botoșani 108 (3.520), Brașov 193 (10.113), Brăila 44 (3.514), Buzău 57 (4.085), Caraș-Severin 80 (2.832), Călărași 52 (1.806), Cluj 355 (10.191), Constanța 182 (6.439), Covasna 21 (2.354), Dâmbovița 127 (6.874), Dolj 183 (7.159), Galați 60 (6.543), Giurgiu 57 (2.013), Gorj 62 (3.104), Harghita 73 (3.226), Hunedoara 115 (4.520), Ialomița 119 (2.275), Iași 181 (11.299), Ilfov 172 (6.426), Maramureș 254 (4.858), Mehedinți 49 (2.277), Mureș 145 (5.743), Neamț 122 (6.462), Olt 68 (3.841), Prahova 174 (10.061), Satu Mare - (1.958), Sălaj 70 (3.081), Sibiu 166 (5.979), Suceava 165 (9.692), Teleorman 70 (3.291), Timiș 318 (9.914), Tulcea 15 (1.576), Vaslui 142 (5.246), Vâlcea 83 (5.273), Vrancea 15 (3.599). Cu o incidență de 3,94, Municipiul București are 762 de cazuri noi și 37.650 per total, în timp pentru alte 127 nu este precizată nicio zonă a țării.